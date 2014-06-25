رسميا .. زيدان مديرا فنيا لريال مدريد ب ' كاستايا '

أعلن ريال مدريد رسميا عن تعيين زين الدين زيدان الأسطورة الفرنسية في موقع المدير الفني لفريق ريال مدريد ب المعروف بإسم "كاستايا".

وهبط الكاستايا لدوري الدرجة الثالثة الإسباني الموسم الماضي مما استدعى تغييرات في الجهاز الفني.

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي لريال مدريد، ويتولى زيزو الذي كان مساعدا لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأولى مسؤولية كاستايا ومعه سانتياجو سانشيز.

ويخوض زيدان أول مهمة تدريبية في مشروع الموسم المقبل، وربما يكون مدربا لريال مدريد الأول في المستقبل.

وكانت أندية فرنسية قد طلبت التعاقد مع زيزو ليتولى قيادتها في الموسم المقبل، إلا أنه فضل الاستمرار في ريال مدريد.