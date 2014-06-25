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رسميا.. برشلونة يضم حارس تشيلي

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رسميا.. برشلونة يضم حارس تشيلي رسميا.. برشلونة يضم حارس تشيلي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن ضم كلاوديو برافو الحارس الأساسي لمنتخب تشيلي وفريق ريال سوسيداد لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل.

وكان برشلونة قد سبق له وضم الألماني تير شتيجن حارس بروسيا مونشنجلادباخ وذلك تعويضا لرحيل حارسي الفريق فيكتور فالديز وبينتو.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن ضم برافو الذي يحرس عرين تشيلي في المونديال حاليا بعد أن توصل لاتفاق مع ناديه ريال سوسيداد.

ويبلغ كلاوديو برافو من العمر 31 عاما ويعد أبرز الحراس في الدوري الإسباني إذ بات مؤخرا ثالث أكثر حارس مرمى يلعب بقميص ريال سوسيداد.

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