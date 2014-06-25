27 سبتمبر.. النظر في استئناف المتهم بازدراء الاسلام علي حكم حبسه 6 سنوات بالأقصر

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حددت محكمة جنح مستأنف أرمنت جنوبي غرب الأقصر جلسة 27 سبتمبر القادم للنظر في الاستئناف المقدم من الشاب القبطي المتهم بازدراء الاسلام علي الحكم بسجنه 6 سنوات .

كانت محكمة جنح ارمنت برئاسة المستشار حازم هاني وسكرتارية الامير يوسف ومحمد ابو بكر قد قضت، امس الثلاثاء، بالسجن 6 سنوات وكفالة 6 آلاف جنية للشاب القبطى المتهم بازدراء الدين الإسلامي بقرية المحاميد بحري جنوب الأقصر .

ووجهت النيابة للمتهم تهمة ازدراء الدين الاسلامي والترويج ونشر افكار تثير القلاقل والفتن .

وكانت الأجهزة الأمنية بالأقصر قد نجحت فى إحتواء فتنة طائفية بالقبض علي شاب مسيحي بقرية المحاميد بحري بأرمنت غرب الأقصر بعد قيامه بنشر صور مسيئة للدين الإسلامي علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الخاص به والقبض علي 6 أشخاص حاولوا اشعال الموقف وتحريض الأهالي علي رشق منزل المتهم بالطوب والحجارة

كان اللواء مصطفي بكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء عصام الحملي مدير ادارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد ان المدعو كيرلس شوقي عطا الله ” 19 سنة ” حاصل علي دبلوم تجارة ويقيم بالقرية قد قام بنشر صور مسيئة للدين الإسلامي علي صفحته بالفيس بوك وأن عددا من الأشخاص حاولوا الهجوم على منزله ورشقه بالطوب والحجارة.

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