القضاء الإداري يبطل قرار التحفظ على أموال الجمعية الإسلامية وكريستال عصفور

قضت “الدائرة الأولى” بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال الجمعية الإسلامية للخدمات السائلة وممتلكاتها، وأموال وليد عصفور، صاحب مصانع كريستال عصفور، الصادر من مساعد وزير العدل باعتبارهم تابعين لجماعة الإخوان المسلمين.

وذكر أحمد عبد القادر سيد، رئيس الجمعية الإسلامية، أن الجمعية لا تتبع جماعة الإخوان وأنها مشهرة وتعمل لصالح الفقراء، وأن القرار مخالف للقانون ومتعسف ضد الجمعية التى أموالها تنفق وفقًا للمصارف الشرعية.

فيما أشار اللواء محمود الدرديري، مدير مصانع كريستال عصفور، إلى أن مصانع الشركة لا تزال تحت إدارة وليد عصفور وتعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن نهج الدولة في معاملة رجال الأعمال هادم للاستثمار، خاصة أن مصانع كريستال عصفور لديها ما يقرب من 20 ألف عامل وتصدر 95% من إنتاجها خارج مصر ما يجلب عملة صعبة للدولة.