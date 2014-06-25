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نيابة حوادث غرب القاهرة تستمع لشهود واقعة انفجارات مترو غمرة والحدائق

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نيابة حوادث غرب القاهرة تستمع لشهود واقعة انفجارات مترو غمرة والحدائق نيابة حوادث غرب القاهرة تستمع لشهود واقعة انفجارات مترو غمرة والحدائق

ارشيفية

تواصل  نيابة غرب القاهرة، تحقيقاتها الموسعة فى الانفجارات التى شهدتها محطات المترو صباح اليوم برئاسة المستشار أحمد لبيب،وإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الاول لنيابات غرب  الاستماع الى اقوال شهود العيان الذين شهدوا على واقعة انفجرات التى حدثت فى محطة مترو الحدائق بالزيتون , ومحطة مترو عمرة.

يستمع الان المستشار محمد غالب مدير نيابة حوادث عرب القاهرة  إلى أقوال ضباط شرطة النقل والمواصلات بمحطات مترو الحدائق وغمرة وحلمية الزيتون، حيث أكد الضباط فى شهادتهم أنهم سمعوا صباح اليوم الأربعاء، أصوات انفجار، فهرعوا إلى أماكن الانفجار، مؤكدين أنه لم يتم القبض على الجناة أو الاشتباه فى أشخاص.

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