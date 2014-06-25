هؤلاء الفنانات يواجهن أحكاماً بالسرقة والسبب...

القاهرة - عبير عاطف

اتهامات بالسرقة يواجهها عدد من صنّاع الأعمال الفنية الرمضانية التي يتمّ تصويرها والاستعداد لها حالياً؛ بعضهم متهم بسرقة فكرته من أعمال أجنبية والآخر من أعمال مصرية تمّ عرضها بالفعل.

هند صبري، من جانبها، تواجه حالياً اتهاماً بالسرقة بعد طرح «البرومو» الخاص بمسلسلها الجديد «امبراطورية مين؟ » الذي يشاركها في بطولته عزت أبو عوف ومحمد شاهين، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.

الاتهام بالسرقة واجهته هند بعد أن لوحظ أن «برومو» المسلسل يعتمد على نفس فكرة فيلم «عسل أسود» لأحمد حلمي. وتدور فكرة مسلسل هند صبري حول «أميرة» تلك السيدة التي تعود من الخارج لتفاجأ بتغييرات عديدة قد حدثت في مصر، من خلال مواقف كوميدية تجمعها بأسرتها التي تتألف من الوالد عزت أبو عوف، والوالدة سلوى خطاب، والزوج محمد شاهين، وشقيق الزوج محمد ممدوح وزوجته رزان جمال، بالإضافة إلى الممثلة الكوميدية بدرية طلبة.

وهي نفس المواقف التي اعتمد عليها فيلم «عسل أسود» لأحمد حلمي، والذي شارك في بطولته أيضاً محمد شاهين في دور صديق البطل، الذي يواجه معه تغييرات المجتمع المصري.

يذكر أن هند صبري كانت قد أكدت من قبل أنها صاحبة فكرة مسلسلها الجديد، وأنها هي من قامت بالاتصال بالمنتج طارق الجنانيني لتعرضها عليه، فتحمّس لها بشدة، وطلب منها البدء في التجهيز لها ليتم عرضها في شهر رمضان. وهي التصريحات التي زادت من حدّة الهجوم على هند التي أصرّت على نسب الفكرة التي يراها الكثيرون مقتبسة، لنفسها وتحمّلها كامل المسؤولية، خصوصاً أنها أكّدت أن الفكرة لم تكن للمؤلفة بل جاءتها شخصياً وهي التي طلبت تحويلها لعمل تلفزيوني.

هند صبري تتهم ياسمين عبد العزيز

الغريب أن هند صبري نفسها وجّهت اتهاماً لياسمين عبد العزيز بسرقة فكرة مسلسلها «عايزة أتجوز» الذي قامت ببطولته من خلال تحويل العمل إلى فيلم سينمائي يحمل الاسم نفسه. وتدور أحداثه حول فتاة تبحث عن عريس طوال أحداث الفيلم. وهي نفس الفكرة التي اعتمد عليها مسلسل هند صبري. وعلمت «سيدتي نت» أن هند أعلنت لعدد من المقربين منها عن غضبها الشديد من ياسمين التي لم تحاول حتى الاتصال بها واستئذانها قبل تحويل الفكرة لعمل سينمائي. وهو نفس ما فعلته هند عندما قامت بتحويل فكرة فيلم أحمد حلمي لعمل تلفزيوني.

وعلمت «سيدتي نت» أن ياسمين عبد العزيز طلبت من مخرج فيلمها الجديد تغيير اسمه بعد أن علمت بغضب هند صبري، واختارت له اسم «مطلوب عريس» وهو الاسم الذي لم يتم الاستقرار عليه بشكل نهائي حتى الآن.

إيمي سمير غانم تسرق ياسمين

ايمي سمير غانم أيضاً تواجه اتهاماً باقتباس مسلسلها الجديد «هبة رجل الغراب» من المسلسل الأمريكي ugly betty والذي تظهر خلاله البطلة في دور فتاة وحيدة منعزلة عمّن حولها. وتظهر طوال الأحداث وهي تضع تقويم الأسنان وترتدي نظارة طبية سميكة. فيما أكّدت إيمي أن المسلسل ليس مقتبساً من النسخة الأميركية كما تردد بل من النسخة الكولومبية، مضيفة أن العمل تمّ تحويره وتحويله لعمل فني يحمل ملامح مصرية خالصة، وهو ليس عيباً طالما أن التحويل لم يتم كما هو، بل تمّت إضافة لمسات مصرية عليه.

الغريب أن إيمي سمير غانم تمّ اتهامها في المسلسل نفسه بسرقة الشكل الذي ظهرت به ياسمين عبد العزيز في فيلمها «الثلاثة يشتغلونها» حيث ارتدت ياسمين النظارة الطبية أيضاً ووضعت تقويم الأسنان، وهو ما نفته إيمي، مؤكدة أن الشكل الذي اختارته للدور مناسب لطبيعة العمل الذي تقدّمه ولم يكن على سبيل التقليد.