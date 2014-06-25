استنفار أمني بمطار القاهرة بعد تفجيرات محطات مترو الانفاق

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الاربعاء، استنفار أمني كبير واستمرار تشديد الاجراءات الامنية خاصة بعد التفجيرات المتتالية في محطات مترو الانفاق وامام محكمة مصر الجديدة صباح اليوم، وكذلك بسبب التهديدات المستمرة من الجماعات الارهابية والتكفيرية باستهداف المنشأت العامة والحيوية داخل البلاد.

أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوي بالمطار انه تم تشديد الاجراءات الامنية داخل ساحات انتظار السيارات بالمطار ومبان الركاب والشركات العاملة بالمطار، وقالت نعلم انه قد يحدث تكدس في الطرقات ولكن اجراءات التامين وسلامة الركاب والمنشأت والمطار أهم من أي شيء خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهدها البلاد، وقالت تم تفتيش كل سيارة دخلت المطار، واضافت المصادر سوف نستمر في تلك الاجراءات خلال الفترات القادمة بالاضافة الي مراجعة كافة الاشخاص المترددين علي المطار الذي يعد المرفق الحيوي الاول للنقل الجوي , واشارت الي لم نكتف بذلك بل قمنا بزيادة اعداد الاكمنة الامنية في مداخل مخارج مبان الركاب.

وذكرت المصادر الامنية أنه تم التنسيق الجيد مع كافة الاجهزة الامنية المعلوماتية لتامين المطار والاستفادة بكل معلومة لديها خاصة بنشاط الجماعات الارهابية , وقالت استفدنا بكافة القوات التي لدينا وقمنا باستخدام اجهزة الكشف عن المفرقعات وتوسيع دائرة الاشتباه، واستخدام الكلاب البوليسية المدربة في فحص السيارات داخل ساحات الانتظار وتامين مناطق الخدمات وساحات انتظار الاتوبيسات.