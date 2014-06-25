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تأجيل قضية التحرش بالتحرير لجلسة 29 يونيه بجلسة سرية مرعاة للاداب العامة

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تأجيل قضية التحرش بالتحرير لجلسة 29 يونيه بجلسة سرية مرعاة للاداب العامة تأجيل قضية التحرش بالتحرير لجلسة 29 يونيه بجلسة سرية مرعاة للاداب العامة

محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تاجيل نظر اولى جلسات محاكمة  12 متهمًا من هاتكي أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير ,بالقضية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة  لجلسة 29 يونيه كطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد وصورة رسمية من اوراق الدعوى بجلسة سرية  بغرفة المداولة مرعاة للاداب العامة وحفاظا على الاعراض وامرت بندب اخصائى اجتماعى لفحص حالة المتهم السادس الحدث احمد ابراهيم

واحالة المجنى عليها الاولى ايمان عبدالرازق للطب الشرعى وكذالك وامل هشام محمد على  لفحص ما بها من اصابات ووقت حدوثها واثرها على ابصار العين  وصرحت للمجنى عليها اكرام محمد باستخراج افادة من ادارة الموارد البشرية لبنك تفيد عما اذا كان المتهم الاول كريم يعمل لديهم من عدمه ووقت انصرافه , وندب اخصائى اجتماعى لبحث حالة المتهم الثالث مجدى السيد واحضار مندوب بوزارة الداخلية لعرض الاسطوانات المدمجة بالجلسة مع استمرار حبس المتهمين واعلان شهود الاثبات.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.

والمتهمون في  هم كل من: «كريم شعبان على رزق »، 19 سنة، عامل ببنك، و«أحمد سعيد محمد »، 27 سنة، مشرف إضاءة بقناة فضائية، و«مجدي السيد محمد مصطفى »، 16 سنة، عامل، و«عمرو محمد فهيم »، 33 سنة، عامل معماري، و«محمد على عبدالله »، 22 سنة، سايس، و«إسلام عصام احمد »، 20 سنة، صاحب مغسلة سيارات، و«يوسف زكريا عبد الله »، 23 سنة، عامل إضاءة، و«عبد الفتاح عثمان حسين »، 49 سنة، بائع، و«أحمدابراهيم احمد »، 16 سنة، عامل بمخبز، و«كريم محمد مصطفى »، 19 سنة، و«محمد فوزى ابراهيم »، 36 عامًا، عامل بشركة، و«محمد مصطفى عبدالقوى »، 27 عامًا، صاحب محل أدوات موسيقية.

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