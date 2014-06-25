بالصور.. محافظ الغربية يستقبل قنصل روسيا لبحث تفعيل التبادل التجاري بين البلدين

استقبل اللواء محمد نعيم محافظ الغربية نيكولاي أسلانوف قنصل روسيا بالإسكندرية لقنصل وذلك فى اطار العلاقات الودية بين الجانبين المصرى والروسى لبحث سبل التعاون بين البلدين وفتح افاق جديدة لزيادة حجم التجارة البينية وزيادة حجم الصادرات بين البلدين .

وأكد محافظ الغربية على أن معدل النمو فى مصر سوف يصل هذا العام الى 4% بعد أن انخفض الى 2% بعد الثورة نتيجة الأحداث التى مرت بها البلاد والتى أدت الى تراجع السياحة وتأثرت جميع القطاعات بما فيها الزراعة

وأعرب المحافظ عن أمله فى زيادة الصادرات الى روسيا وخاصة فى مجال البصل والكتان والبطاطس والمنسوجات .

من جانبه، أكد الجانب الروسى على أن حجم التبادل التجارى مع مصر يصل الى 2 مليار دولار سنويا وأن مصر تقوم بتصدير منتجات الى روسيا بحوالى 300مليون دولار فى السنة ويأمل هذا العام فى زيادة حجم التبادل التجارى ومزيد من التعاون والشراكة بين البلدين .

وعقب اجتماعه مع محافظ الغربية توجه القنصل الروسي والوفد المرافق له إلى الغرفة التجارية والملحق لعقد اجتماعا مع مجلس الإدارة، ويتوجه غدا الخميس لمصنع الالات الزراعية والمعدات الثقيلة ومصنع للملابس الجاهزة بالمحلة الكبرى .