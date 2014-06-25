تنفيذ 25 ألفا و 345 حكمًا قضائيًا متنوعا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة – عن تنفيذ ٢٥ ألفا و٣٤٥ حكما قضائيا متنوعا ، شمل ٢٦٢ حكما جنائيا ، و ١١ آلفا و١٢٥حكم حبس جزئي، و ألفين و١٢ حكم حبس مستأنف، و٨ آلاف و٨٠٨ أحكام غرامات و٣ آلاف و١٣٨ حكم مخالفات .

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .