حبس 6 وإخلاء سبيل طالب وحجز الحكم ضد 29 متهم بالشغب وخرق التظاهر بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا, برئاسة المستشار سعيد يوسف صبره, بحبس 6 متهمين, لمدد متفاوته, والبراءة لطالب, وحجز الحكم ضد 29 متهماً في قضايا عنف وخرق التظاهر بمراكز العدوة وسمالوط ومطاي.

قضت المحكمة بحبس بدوي محمد شاكر, ومصطفى فيصل, ووليد خالد, لمدة 6 سنوات لكل متهم فى التهمة الأولى, وعامان فى التهمة الثانية, و20 سنة فى التهمة الثالثة, مع وضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة, وبراءة عبد الرحمن وجدى 17 سنة طالب, وحبس علاء الدين محمد, لمدة 3 سنوات فى التهمة الأولى, و3 سنوات فى التهمة الثانية, ومحمد إسماعيل بالحبس 3 سنوات فى التهمة الثانية, وأشرف علي أحمد لمدة 5 سنوات, وحجزالنطق بالحكم علي 29 متهماً بينهم محمد عبد العظيم عضو مجلس شعب سابق لجلسة اليوم الأول من دور الإنعقاد في شهر أكتوبر القادم.