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ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 أشخاص بسوهاج‎

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ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 أشخاص بسوهاج‎ ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 أشخاص بسوهاج‎

أرشيفية

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج تحت اشراف اللواء ابراهيم صابر مدير الأمن من ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3 أشخاص عبارة عن بندقية اليه عيار 7.62 x 39 و4 طلقات من ذات العيار بحوزة السيد محمود تمام -45 سنة- مدرس ويقيم بناحية اولاد حمزة بمركز العسيرات .

كما تم ضبط بندقية اليه عيار 7.62 x 39 و10 طلقات من ذات العيار بحوزة عماد ممدوح حمدان-24 سنة- عاطل ويقيم بناحية الرشايدة بمركز العسيرات ، وفرد روسي محلي الصنع وطلقة بندقية اليه بحوزة عبد الرحيم الفرغلي عبد الرحيم -20 سنة- عامل ويقيم بناحية بهاليل الجزيرة بمركز المراغة.

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.

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