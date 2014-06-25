ضبط 439 قطعة سلاح من بينهم مدفع «أر بى جي» وإعادة 13 سيارة مسروقة خلال ٢٤ساعة

أسفرت جهود تلك الحملات الأمنية التي شنها قطاع الأمن العام، على مدار ٢٤ ساعة عن ضبط ١٠٥ قطعة سلاح نارى بدون ترخيص وإعادة ١٣ سيارة مبلغ بسرقتها وضبط ٣٣٤ قطعة سلاح أبيض.

وشملت قطع الأسلحة ١٠٥ قطعة سلاح نارى ١٩ بندقية آلية ومدفع أر بى جى ورشاش جرينوف ورشاش برتا وبندقية مششخنة. و٢٥ أخرى عير مششخنة و١٠ طبنجات و٤٧ فرد محلى الصنع و٨٣٤ طلقة نارية مختلفة الأعيرة وضبط ٦٣ متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم .

واستهدفت الحملات عددا اكبيرا من البؤر الإجرامية بمديريات أمن ( القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد ، دمياط ) أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط ( ٢٦١) متهما فى قضايا مخدرات وضبط تشكيلين عصابيين ضمت ( ٤ ) متهمين إرتكبوا ( ١٨ ) حادث سرقة متنوعة.

وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.