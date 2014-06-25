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إحالة 23 متهم من حركة “ضدك” فى اشتباكات إسقاط قانون التظاهر الى محكمة الجنح

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إحالة 23 متهم من حركة “ضدك” فى اشتباكات إسقاط قانون التظاهر الى محكمة الجنح إحالة 23 متهم من حركة “ضدك” فى اشتباكات إسقاط قانون التظاهر الى محكمة الجنح

امرت نيابة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد حنفي، باحالة 23 متهمًا من اعضاء حركة ضدك بينهم 7 فتيات، الى محكمة الجنح. وتحديدد جلسة 29 يونيو الجاري اولى الجلسات لنظر محاكمتهم. وذلك على خلفية ضبطهم يوم السبت الماضي فى الاشتباكات التى وقعت بمصر الجديدة اثناء فعاليات اسقاط قانون التظاهر.

وكان رجال الشرطة قد تمكنوا من السيطرة على اشتباكات وقعت بين الأهالي ومجموعة من أعضاء الحركات الثورية بمصر الجديدة، بعد حالة من الكر والفر.

يأتى ذلك على خلفية المظاهرات التي نظمتها حركة «ضدك»، يوم السبت الماضي، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر، بمصر الجديدة، على مقربة من قصر الاتحادية الرئاسى.

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