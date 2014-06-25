علي جمعة: لن نترك حلايب وشلاتين حتي تنهض

قال علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق” إن مؤسسة مصر الخير استجابت لهذه الحملة، و قامت بحفر ما يقرب من 15 بئر، و تطهير الخزانات الموجودة، و انشاء ورش لصيانة، و صنع مراكب الصيد ، و المساهمة في حل المشكلات اللوجستية و تدريب أهل المنطقة على العمل الأهلي”.

و اضاف “جمعة” خلال كلماته بالمؤتمر المطلق لحملة لتنمية حلايب و شلاتين “لن نترك منطقة حلايب و شلاتين إلا أن تقف على قدميها و أدعو الله -سبحانه و تعالى- أن يرشدنا إلى العمل الخَيّر، و أن يبارك لنا في العمل الخير، فالفلاح يشقي و لا يملك الا ان يقول يا رب”.

(المراسل| شمس الدين مرتضي)