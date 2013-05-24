طوارئ بالكهرباء لعدم انقطاع التيار فى امتحانات الدبلومات.. غدا

اعتمد الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة "بروتوكول" تنسيقى بين مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومديرية أمن الجيزة وقطاع الكهرباء لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت التعليمية وتوفير عناصر الأمان لأبنائنا الطلبة والطالبات أثناء انعقاد امتحانات الدبلومات الفنية التى تبدأ غداً السبت، والثانوية العامة التى تبدأ أوائل الشهر القادم.

وقال رمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن البروتوكول يهدف إلى التنسيق بين كافة جهات الدولة أثناء سير الامتحانات ولتوفير الهدوء وكل عوامل النجاح للطلبة.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن إجراء التأمينات اللازمة والمشددة بدءاً من نقل الأسئلة من المراكز السرية وحتى وصولها لمراكز التوزيع الرئيسية وتوفير الحراسات أثناء عمليات النقل بالإضافة إلى تأمين أوراق الإجابات حتى تسليمها للجان والمراقبة، كما يشمل الاتفاق تواجد سيارات الشرطة أمام الإدارات التعليمية لتأمينها.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية تكون على اتصال دائم بالإدارات الفرعية وأقسام ومراكز الشرطة وحل أى مشاكل طارئة، وأكد أنه تم كذلك الاتفاق مع شركة كهرباء جنوب القاهرة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انقطاع الكهرباء بمقار لجان الامتحانات والاستراحات والكنترولات خلال أيام الامتحانات وسرعة التعامل مع الظروف الطارئة.