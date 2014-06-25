حمامات خاصة بالأطفال.. قريبا في جميع مراكز التسوق في الدولة

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص دورات للمياه خاصة بالأطفال في جميع مراكز التسوق في الدولة في خطوة لحمايتهم من خطر التحرشات والاعتداءات الجنسية.

ووفقاً للوزارة سيكون تجهيز دورات المياه الخاصة بالأطفال دون سن 12 إلزاميا في جميع الأماكن العامة، بما في ذلك مراكز التسوق.

ونقل موقع (7 دايز) عن موزة الشومي، مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، قولها على هامش منتدى لمناقشة المنشآت والأنشطة الخاصة بالأطفال بأنه "من حق الطفل أن يكون له مرحاض خاص في الأماكن العامة، العديد من المراكز خصصت مناطق ترفيهية للأطفال لكنها أهملت مسألة الحمامات التي تتناسب مع احتياجات الأطفال."

وأضافت الشومي: "لا يوجد حاليا أي مكان عام يوفر حمامات مصممة للأطفال وهذا يعرضهم لعدة مخاطر على رأسها التحرشات والاعتداءات الجنسية، ولذلك أصبحت الحاجة ملحة لتخصيص حمامات لا يدخلها غير الأطفال."

وأوضحت الشومي أن هذه الحمامات ستكون متوفرة في مناطق اللعب وتكون مزودة بغرفة لتغيير الملابس وغرفة للرضاعة الطبيعية.

هذا المشروع هو جزء من الخطة الاستراتيجية للوزارة لـ 2014-2016. وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

ونقل الموقع عن أحد الأمهات قولها بأنها عادة تأخذ طفلها البالغ 9 سنوات إلى حمام السيدات وهذا الأمر يزعج السيدات كثيراً ولكني مضطرة خوفاً من ارساله لوحده إلى حمام الرجال.

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