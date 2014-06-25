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ربيعة لن يلحق بالأهلي أمام الزمالك

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ربيعة لن يلحق بالأهلي أمام الزمالك ربيعة لن يلحق بالأهلي أمام الزمالك

أكد إيهاب علي طبيب الأهلي على عدم لحاق رامي ربيعة مدافع الشياطين الحمر بمواجهة الزمالك الهامة يوم السبت في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

ويلعب الزمالك والأهلي باستاد القاهرة يوم السبت في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وقال إيهاب علي لـFilGoal.com: "هناك صعوبة كبيرة في لحاق ربيعة بمواجهة الزمالك بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرا".

وتعرض ربيعة لإصابة في الحوض حرمته من المشاركة مع الأهلي في المباريات السابقة.

وأضاف "اللاعب مازال لم يكتمل شفائه ويحتاج لفترة .. ولن يلحق بمواجهة الزمالك".

وفقد الأهلي لاعبا يجيد في مراكز قلب الدفاع والوسط والظهير الأيمن أمام الزمالك.

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