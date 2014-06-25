الحقيقة وراء مفاوضات الزمالك مع رونالدينيو

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن تفاوض الزمالك مع النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب أتليتكو مينيرو، ويوضح FilGoal.com حقيقة الأمر.

ونشرت بعض وسائل الإعلام أنباء عن أن المقابل المادي هو ما يفصل انضمام اللاعب للزمالك على لسان محمد شيحة وكيل اللاعبين.

وقال شيحة في تصريحات تليفزيونية "لن أصرح بما يطلبه رونالدينيو أو يعرضه الزمالك، ولكن بالفعل هناك مفاوضات".

ولكن بالبحث في الصحف البرازيلية تأكد لـFilGoal.com عدم صحة ودقة الأنباء المنتشرة خاصة بعدما جدد رونالدينيو عقده مع مينيرو في يناير الماضي لمدة موسمين.

وسائل الإعلام البرازيلية تشير إلى أن قيمة ما حصل عليه رونالدينيو من أجل تجديد عقده بلغت ما يقرب من خمسة ملايين دولار في الموسم الواحد.

ويأتي ذلك بعدما قاد النجم البرازيلي مينيرو للفوز بكأس ليبرتادورس لأندية أمريكا الجنوبية والمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويتواجد رونالدينيو حاليا برفقة الفريق البرازيلي في الصين للاستعداد للموسم الجديد وشارك في مباراة ودية أمام جوانزو يوم الأحد الماضي 22 يونيو وسجل هدفا وصنع الآخر.

سر الشائعة

واصل FilGoal.com البحث ليكشف أن أصل الشائعة هي تصريحات مزيفة نشرت عن رغبة رونالدينيو في ختام مشواره الكروي في إفريقيا وهو ما يستغله بعض وكلاء اللاعبين في خداع الأندية والصحفيين.

وانتشرت منذ شهر نفس الأخبار عن اقتراب النجم البرازيلي من ناديي الرجاء والوداد البيضاوي بحجة تعلقه بالمغرب عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولكن روبرتو أسيس وكيل أعمال رونالدينيو وشقيقه صرح "هذه اختراعات يبتدعها الإعلام".

وتابع "رونالدينيو سعيد في البرازيل، وعلاقته بمسؤولي مينيرو ممتازة".

وأكد شقيق النجم البرازيلي أن الحديث عن انتقال رونالدينيو إلى تركيا أو الشرق الأوسط أمر مستبعد بسبب راحة اللاعب النفسية في البرازيل.