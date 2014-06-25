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ميدو يضم 5 مهاجمين لقائمة الزمالك أمام الأهلي

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ميدو يضم 5 مهاجمين لقائمة الزمالك أمام الأهلي ميدو يضم 5 مهاجمين لقائمة الزمالك أمام الأهلي

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي السبت في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري والتي ضمت خمسة مهاجمين.

وضم ميدو الثنائي محمد عبد الشافي رغم تعرضه لإصابة بشد وإجهاد في العضلة الخلفية خلال مران الأربعاء، بجانب مؤمن زكريا الذي لم يشارك في المران كاملا بسبب إصابته بخلع في الكتف.

وجاءت القائمة في غياب أحمد سمير، وسعيد محمد "قطة" والثنائي المصاب أحمد سمير فرج، وياسر إبراهيم.

وضمت 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد - محمد أبو جبل - محمود "جنش

الدفاع: محمود فتح الله - صلاح سليمان - حمادة طلبة - حازم إمام - عمر جابر - محمد عبد الشافي

الوسط: نور السيد - أحمد توفيق - مؤمن زكريا - إسلام عوض - محمد إبراهيم - مصطفى فتحي

الهجوم: أحمد جعفر - أحمد علي - دومينيك دا سيلفا - يوسف أوباما - محمد عبد المجيد

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