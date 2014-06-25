«الإنتاج الإعلامي»: أجلنا عرض «أهل إسكندرية» لموسم آخر.. والعمل متميز

كتبت : رباب يوسف القعيد

قال عمرو البلدي، المتحدث الإعلامي، باسم مدينة الإنتاج الإعلامي، إن المدينة تعرضت لحملة ظالمة من خلال الهجوم علي مسلسل ” أهل الإسكندرية ” رغم أن من قاموا بالهجوم لم يقرؤا السيناريو كما أن تصوير المسلسل لم يكتمل ولم يشاهد أي منهم حلقاته.

وأكد «البلدي»، لـ«ONA»، أن هذه الإدعاءات التي استندت اليها الحملة الظالمة عارية تماماً من الصحة والمؤسف أن هذه الحملة تسببت في اعتذار تليفزيون الكويت عن عدم المشاركة في إنتاج المسلسل وآيضا تسببت في إعتذار بعض القنوات عن شرائه ، وإزاء هذا الموقف الناشئ عن هذه الحملة فقد وجدت المدينة أن تسويق المسلسل يواجه ظروف تعرقل تسويقه وعليه فقد اجتمعت اليوم الثلاثاء اللجنة العليا للدراما وتدارست نتائج هذه الحملة وتاثيرها علي التسويق وقررت إرجاء عرض المسلسل لموسم آخر بعد شهر رمضان ليتسني لنا توضيح الموقف وتسويق المسلسل للعدد المناسب من القنوات.

وتابع «المسلسل من الاعمال الدرامية المتميزة والتي تعالج قضايا مجتمعية وانسانية بواقعية وموضوعية وباسلوب فني جذاب ونثق أنه سيحظي بإقبال جماهيري وتقدير من النقاد الفنيين».