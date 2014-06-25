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بالصور .. حملة مكبرة بسوهاج لإزالة الإشغالات بطرق وميادين المحافظة‎

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بالصور .. حملة مكبرة بسوهاج لإزالة الإشغالات بطرق وميادين المحافظة‎ بالصور .. حملة مكبرة بسوهاج لإزالة الإشغالات بطرق وميادين المحافظة‎

حملة إزالة اشغالات بسوهاج

قامت الوحدات المحلية لمركزي حي غرب سوهاج ومدينة أخميم بعمل حملات مكبرة بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق ومديرية أمن سوهاج وقسم شرطة سوهاج أول ومركز شرطة أخميم وبإستخدام معدات وعمال الوحدات المحلية.

أسفرت حملات حي غرب بمنطقة العارف وشارع الجرجاوية عن تحرير 15 محضر إشغال طريق و9 محاضر نظافة و12 بائع متجول بدون ترخيص و10 محاضر عدم وجود شهادة صحية و3 محاضر إدارة منشأة بدون ترخيص ، كما تم إزالة 15 فرشة فاكهة وتم ضبط 137 مضبوطات متنوعة ” ميزان ـ شمسية ـ عربة يد.برنيكة ـ عربة يد “.

كما أسفرت الحملات في أخميم بمناطق أبو القاسم وأمام مركز الشرطة والجامع العمري ومنطقة كازالوفا وكوبري عبود وشارع الجنينه ” المدارس ” خلف مركز الشرطة ، عن تحرير 13 محضر إشغال طريق و 6 محاضر نظافة و10 سلالم بروز و9 ممارسة مهنة بدون ترخيص و10 شهادة صحية و 113 مضبوطات متنوعة وإزالة 18 تندات وفرووش.

وشدد المحافظ علي المتابعة المستمره وإزالة الاشغالات أولا باول والتعامل مع الجميع بالقوانين واللوائح المنظمة.

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