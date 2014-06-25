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محافظ الأقصر يجتمع بأعضاء منظمة العلوم والإدارة الصحية الدولية غدا

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محافظ الأقصر يجتمع بأعضاء منظمة العلوم والإدارة الصحية الدولية غدا محافظ الأقصر يجتمع بأعضاء منظمة العلوم والإدارة الصحية الدولية غدا

اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر

يعقد اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر ، غدا الخميس ، اجتماع موسع باعضاء فرع منظمة العلوم والإدارة الصحية الدولية m.s.h تحت شعار ” نعمل معا من اجل ” وذلك بمبادرة مقدمه من أمانة حزب حماة الوطن فرع الأقصر.

وقال ابراهيم احمد رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة وخدمة المواطنين بالحزب ان الهدف من هذه المبادرة هو ان تعمل جميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية والاحزاب معا من اجل النهوض بمصر.

وأشار بان هذه المبادرة سوف تقدم منحة مجانية مقدمة من منظمة العلوم والادارة الصحية الدولية فرع القاهرة برئاسة الدكتور عبده السويسي والدكتورة جهان شفيق نائب رئيس المنظمة والدكتور احمد يونس مدرب المنظمة واستشارى مكافحة العدوى لرفع كفاءة عمل المستشفيات بالمحافظة من حيث الكم والكيف باستخدام نظم دراسات علمية حديثة بعد الرصد على أرض الواقع لمعدلات الكفاءة بها ورفع تقرير شهري لوكيل وزارة الصحة والمحافظ.

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