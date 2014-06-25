حركة تنقلات جديدة بقري مركز ومدينة الفيوم

أصدر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم القرار رقم (171) لسنة 2014 والمتضمن إجراء حركة تنقلات وتغييرات جديدة في قري مركز ومدينة الفيوم، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ولصالح العمل .

شملت الحركة تكليف عبد السميع عبد المجيد عبد السميع رئيساً للوحدة المحلة بالشيخ فضل وسيد أحمد عبد اللطيف رئيساً للوحدة المحلية بالناصرية وجمال مصطفي محمد رئيساً للوحدة المحلية بهوارة المقطع وعبد العليم عبد العزيز عبد العليم رئيساً للوحدة المحلية باللاهون واحمد لطفي أحمد عيسي رئيساً لقرية هوارة عدلان وصلاح عويس شعبان رئيساً لقرية دسيا وعزت محمد عبد الرحمن رئيساً لقرية زاوية الكرادسة وأبو بكر محمد عبد الغني رئيساً لقرية تلات وأحمد محمود حسين رئيساً لقرية دمو وعلاء الدين أحمد رمضان رئيساً لقرية العدوة وجمال نبوي عبد الصمد رئيساً لقرية سيلا وعطية شعبان جبر رئيساً لقرية كفور النيل وكمال جابر دسوقي رئيساً لقرية العزب .

وتقرر أيضاً إلغاء ندب أبو الخير محمد عبد الله رئيسالوحدة المحلة لقرية الناصرية وعودته لعمله الأصلي بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم .

وأكد المحافظ أن حركة التنقلات والتغييرات في رؤساء الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الفيوم تهدف إلي تطوير منظومة العمل للارتقاء بمستوي الخدمات وتلبية حاجات المواطنين واحتياجاتهم وبث الروح الجديدة لرفع مستوي الخدمة، مؤكداً أن الاختيارات تمت بعناية دقيقة بالاعتماد علي أصحاب الخبرة والمصداقية والشفافية في العمل .