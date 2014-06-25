قيادي عمالي:هناك اضطراب داخل الحكومة حول الحد الأدني للأجور

قال كمال عباس القيادى العمالى، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن هناك إضطراب داخل الحكومة حول إقرار الحد الادنى للأجور، وأن دار الخدمات النقابية والعمالية، إتخذت المبادرة وتشكيل لجنة من القيادات العمالية فى مختلف المحافظات; لبحث أراء كافة القطاعات العمالية حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف “عباس” خلال المؤتمر الصحفى لحملة حد أدنى عادل للأجور لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن الحملة حددت 17 معيار لتطبيق الحد الأدنى للأجور كى تسترشد بها الحكومة فى قرارتها المقبلة.

وفى سياق متصل، قال هانى الحسينى الخبير الاقتصادى، أنه يجب على مجالس إدارات الشركات والمصانع الاتفاق على تحديد منظومة الحد الأدني للأجور، مشيراً إلى أن المجلس القومي للأجور تم تشكيله ولكن لا يوجد له أى دورعلى الاطلاق حتى الآن.

وأكد الحسينى، على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقانون مستقل مما يعطيه قوة أكبر فى التنفيذ وإلزام جميع الاطراف فى تطبيقه.

المراسل : بكر الشرقاوى