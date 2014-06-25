أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قيادي عمالي:هناك اضطراب داخل الحكومة حول الحد الأدني للأجور

Google+ Print
قيادي عمالي:هناك اضطراب داخل الحكومة حول الحد الأدني للأجور قيادي عمالي:هناك اضطراب داخل الحكومة حول الحد الأدني للأجور

كمال عباس -القيادي العمالي

قال كمال عباس القيادى العمالى، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن هناك إضطراب داخل حول إقرار الحد الادنى للأجور، وأن دار الخدمات النقابية والعمالية، إتخذت المبادرة وتشكيل لجنة من القيادات العمالية فى مختلف المحافظات; لبحث أراء كافة القطاعات العمالية حول كيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضاف “عباس” خلال المؤتمر الصحفى لحملة حد أدنى عادل للأجور لدار الخدمات النقابية والعمالية، أن الحملة حددت 17 معيار لتطبيق الحد الأدنى للأجور كى تسترشد بها الحكومة فى قرارتها المقبلة.

وفى سياق متصل، قال هانى الحسينى الخبير الاقتصادى، أنه يجب على مجالس إدارات الشركات والمصانع الاتفاق على تحديد منظومة الحد الأدني للأجور، مشيراً إلى أن المجلس القومي للأجور تم تشكيله ولكن لا يوجد له أى دورعلى الاطلاق حتى الآن.

وأكد الحسينى، على أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقانون مستقل مما يعطيه قوة أكبر فى التنفيذ وإلزام جميع الاطراف فى تطبيقه.

المراسل : بكر الشرقاوى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي