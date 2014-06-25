رئيس مالاوي يقيل قائد الجيش بعد مزاعم فساد

أقال رئيس مالاوي المنتخب حديثا، بيتر موثاريكا، قائد الجيش العميد هيني أوديلو وعين اللواء أتاناسيو مولانا بدلا منه.

وقال بيان بثته إذاعة مالاوي المملوكة للدولة مساء الثلاثاء: «أعلن مكتب الرئيس ومجلس الوزراء أن الرئيس بيتر موثاريكا عين اللواء أتاناسيو مولانا قائدا جديدا لجيش مالاوي، ليحل محل العميد هنري أوديلو».

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مزاعم بتورط (قادة) جيش مالاوي في أعمال نهب مليارات من أموال الموارد العامة.

وسيعين نائبا لقائد الجيش الجديد العميد غريفين سوبوني الذي كان يعمل ضمن بعثة مالاوي في الأمم المتحدة في نيويورك خلفا للنائب جون مسونثي.

وبزغ نجم قائد الجيش المقال أوديلو، إثر منعه حدوث انقلاب مزعوم في إبريل عام 2012 في أعقاب وفاة الرئيس الراحل بينغو وا موثاريكا، الأخ الأكبر للرئيس الجديد.

وبينما لم يذكر البيان أي أسباب لتغيير القيادة العسكرية في البلاد، يربط المعلقون إقالة أوديلو بالكراهية بينه وبين الرئيس موثاريكا الأصغر سنا.

ورفض «أوديلو» الذي شغل منصبه منذ يوليو 2011 تلقي أوامر من موثاريكا، وفقا لمصادر عسكرية، قالت إن «أوديلو كان مواليا لرئيسة مالاوي المنتهية ولايتها جويس باندا».