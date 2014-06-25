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بالصور .. حزن التلاميذ الناجين من غرق عبّارة كوريا الجنوبية بعد عودتهم للمدرسة

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عاد 75 تلميذا نجوا من أسوأ حادث بحري تشهده كوريا الجنوبية منذ 20 عاما، الأربعاء، إلى مدرستهم ودخلوا من بوابتها وهم يغالبون الدموع، وتعهدوا ألا ينسوا زملاءهم الذين فقدوهم في هذه الكارثة.

واستقبل أهالي 250 طالبا غرقوا في رحلة مدرسية بالعبارة التلاميذ الناجين خارج مدرسة دانوون الثانوية وهم يولولون. وحمل عدد منهم لافتات كتب على إحداها «نحن نحبكم».

وبعد شهرين من حادث غرق العبارة الذي أسفر عن مقتل 300 شخص من بين 476 شخصا كانوا على متنها حضر الطلاب الناجون إلى المدرسة في 5 حافلات وسط مرافقة من الشرطة.

وارتدى الكثير منهم أساور حفر عليها عبارة تذكرهم بزملائهم الغرقى وكانوا جميعهم برفقة أهاليهم.

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