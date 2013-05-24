عمومية الجمعية التعاونية بالوادى الجديد تشكل مجلس إدارتها بالانتخاب

أصدر اللواء طارق مهدى محافظ الوادى الجديد توجيهاته بسرعة عقد الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد للجمعية التعاونية الاستهلاكية بالخارجة، والتى انتهت المدة القانونية لمجلس إدارتها السابق الذى رفض تسليم مقر الجمعية للجنة المكلفة من محافظ الإقليم بموجب المادة رقم 41 من قانون الجمعيات، حيث قام عدد منهم بغلق الجمعية ورفض تسليمها مما أثار حفيظة اللواء طارق مهدى محافظ الإقليم الذى طالب بسرعة إنهاء التحقيقات فى المخالفات، التى رصدها ممثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بشأن إهدار 350 ألف جنيه قيمة شحنة سجائر، قام مجهولون بسرقتها منذ أكثر من عام ولم يتم انتهاء التحقيقات فيها حتى الآن.

وقال اللواء أسامة فرج سكرتير عام المحافظة المساعد: إن محافظ الإقليم قد أصدر تعليماته بعقد الجمعية العمومية للجمعية بالتنسيق مع ممثل الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بعد أن انتهت المدة القانونية لمجلس إدارتها السابق فى شهر أبريل الماضى، وهو ما يحتم ضرورة عقد الجمعية العمومية مع تشكيل لجنة لإدارة الجمعية لحين الانتهاء من الانتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد.