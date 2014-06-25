حزب الوفد يطلق حملة ” قوم يا مصري “

وتستدعي روح شعار ” قوم يا مصري ” الذي التف حولة المصريون وهم يطالبون باستقلال مصر بدايات القرن الماضي والذي تبعه تحرك مجتمعي ضم طوائف المجتمع وطبقاته المختلفة، ولم يقتصر التحرك علي القيادات السياسية او المدن الكبرى بل شمل كل انحاء مصر ومدنها وقراها وكانت نتيجته صحوة شعبية عارمة ظهرت بعدها كيانات اقتصادية صناعية وطنية أسست لانطلاق الاقتصاد المصري الحديث.

وان حزب الوفد يدرك جيدا ان الحالة العامة التي تمر بها مصر اقتصاديا وصناعيا واجتماعيا تحتاج الى إعادة استدعاء هذه الروح العامة التي ستساعد على مرور البلاد من الازمة، خاصة بعد ان رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي ميزانية الدولة لما تضمه من عجز واضح وبعد ان بدأ بنفسه متبرعا بنصف راتبة وثروته، واكد “البدوي” ان هذه الحملة لا تهدف الى جمع أي تبرعات ولكنها تهدف الى نشر وعي المشاركة وتحفيز المواطن وشرح الاخطار التي تواجه مصر.

وأصدر الدكتور السيد البدوي قراراً بتكليف الكاتب والإعلامي محمد مصطفى شردي مساعد رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا بتشكيل لجنة تتولي التخطيط لفعاليات هذه الحملة والاتصال بلجان الوفد في المحافظات وبدء الفعاليات.

واكد ان الوفد يرحب بانضمام الأحزاب والكيانات المصرية السياسية والاجتماعية لهذه الحملة المجتمعية بعيدا عن أي اختلافات في الرأي او التوجه لان مصر الان تحتاج الى جهود الجميع لتخرج من عنق الزجاجة وتعود الى دورها الريادي في العالم.

ومن ناحيته أكد محمد مصطفي شردي القيادي الوفدي انه سيقدم رؤية كاملة لهذه الحملة في غضون أيام وانه سيبدأ اتصالاته بالقيادات الوفديه والقيادات السياسية والشبابية لحشد الطاقات في عمل مجتمعي مباشر لتحفيز المجتمع المصري بأكمله على عودة الإنتاج والعمل والتسامح وغيرها من القيم التي نحتاج اليها. موضحاً ان حل المشاكل لن يكون من طرف مؤسسات الدولة فقط بل يجب ان يساهم فيه المجتمع وان الصراحة التي تحدث بها الرئيس حول ما تمر به مصر تحتاج الى شرح يصل الى كل اطراف المجتمع ولم يستبعد شردي ان تتحرك الحملة ايضاً في بعض الدول العربية والأجنبية لمخاطبة المصريين في الخارج عن أهمية دورهم في المرحلة القادمة تجاه مصر.