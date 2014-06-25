قتلى وجرحى في 7 غارات جوية على الرقة معقل «داعش» في سوريا

قالت تنسيقيات إعلامية سورية معارضة، اليوم الأربعاء، إن قتلى وجرحى سقطوا في 7 غارات جوية شنها طيران النظام الحربي على مدينة الرقة شمالي سوريا والمعقل الرئيسي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»

وفي بيانات منفصلة، ذكرت تنسيقيات إعلامية معارضة مثل «الهيئة العامة للثورة السورية» و«تنسيقية شباب الرقة»، أن طيران النظام الحربي شنّ 7 غارات جوية على عدد من المواقع في مدينة الرقة بعضها يتبع لتنظيم «داعش»، ما أدى لمقتل وجرح العشرات معظمهم من المدنيين.

وتأتي غارات اليوم، التي تعد الأكبر منذ شهور، بعد أسبوع واحد من شن طيران النظام الحربي 4 غارات جوية على مدينة الرقة ما أدى لسقوط 7 جرحى.

ولم يتسنّ الحصول على تعليق رسمي من «داعش» أو النظام السوري، على غارات اليوم على الرقة، بسبب القيود التي يفرضانها في التعامل مع الإعلام. ويسيطر تنظيم «داعش» على مدينة الرقة بشكل كامل منذ نحو 6 أشهر، وذلك بعد طرده قوات المعارضة منها التي سيطرت على المحافظة منذ نحو عامين بعد طرد مقاتلي النظام منها.