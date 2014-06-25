وزير التموين: تراجع أسعار السلع بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 %

صرح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الإجراءات والآليات التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أدت إلى تراجع أسعار السلع الأساسية بالأسواق بنسبة تتراوح من 25 إلى 30% ، مؤكدا أن وزارة التموين تقوم حاليا بالتعاقد على شراء السلع الغذائية والخضر والفاكهة مباشرة من المنتجين لتفادي الوسطاء وتجار الجملة ونصف الجملة وتقليل تكاليف النقل والحد من المهدر من السلع مما يسمح بطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاحه معرض “سوبر ماركت” بأرض المعارض بمدينة نصر والذى يستمر حتى يوم 28 يونيو الجاري تحت شعار “اشترى اكثر بأقل كتير” بمشاركة 160 شركة مصرية ورافقه خلالها اللواء صبحي سليم نائبا عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أنه تم طرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية وغير الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ومحلات البقالة التموينية بأسعار مخفضة .

وأضاف حنفي أن سياسية المعارض التى تنتهجها وزارة التموين ساهمت بنسبة كبيرة في خفض أسعار السلع ، حيث يقام حاليا معرض “اهلا رمضان” للسلع الغذائية بمشاركة الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ، كما سيتم افتتاح معرض آخر باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية خاص بكافة منتجات السلع الغذائية.

وقال إنه تم الاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة على إقامة عدة معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز الشباب بعدة محافظات استعدادا لحلول شهر رمضان الكريم وتخفيف العبء على المواطنين وخاصة محدودى الدخل وتلبية احتياجاتهم من كافة السلع .

وأكد أنه سيتم تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية المخصصة على البطاقات التموينية البالغ عددها 18 مليون بطاقة يستفيد منها حوالي 68 مليون مواطن بداية من الشهر المقبل ، حيث يتم اتاحة 20 سلعة غذائية على البطاقة التموينية كمرحلة أولى ثم زيادتهم مستقبلا إلى 40 سلعة وأكثر أمام المواطن ليكون حرا في اختيار ما يناسب احتياجاته واستهلاكه ، مشيرا إلى أن السلع تتضمن اللحوم والدواجن والدقيق وكافة البقوليات والزيوت والمنظفات الصناعية وغيرها بأسعار مخفضة .

> من جانبها صرحت هبة لطيف رئيس مجلس إدارة شركة برستيج المنظمة للمعرض ، بأن المعرض يضم كبرى الشركات المصرية المنتجة للسلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ، كما يشارك جهاز الخدمة الوطنية بالعديد من المنتجات المتنوعة بتخفيضات كبيرة كما سيتم توفير شنط رمضان للجمهور.

وأضافت أن المعرض مقام على مساحة 20 الف متر مربع بصالات 1 و2 و3 و4 ويفتح أبوابة للجمهور من الساعة الحادية عشر صباحا الى الحادية عشر مساء ولمدة أربعة أيام ، ولفتت لطيف إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل عمليات الدخول والخروج لجمهور المستهلكين .

ونوهت إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية كبيرة لتعريف الجمهور بأماكن عرض السلع المختلفة للشركات ، مؤكده أن السلع الغذائية والاستهلاكية تتميز بجودة عالية وأسعار تنافسية على كافة السلع بجانب عروض التوفير والهدايا التى تقدمها الشركات المخلتفة .