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النيابة:مساجين الموسكى حرقوا المولدات الكهربائية اعتراضا على ترحيلهم لوادى النطرون

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النيابة:مساجين الموسكى حرقوا المولدات الكهربائية اعتراضا على ترحيلهم لوادى النطرون النيابة:مساجين الموسكى حرقوا المولدات الكهربائية اعتراضا على ترحيلهم لوادى النطرون

واستمعت النيابة الى اقوال رجال الشرطة المصابين ببعض الكدمات والجروح الذين اكدوا انهم حاولوا منعم ولكنهم كان اسلوبهم ممنهج فى خطة الهروب، ولكن بعد بعض المناوشات بينهم تمكنت الاجهزة الامنية بالقسم من السيطرة عليهم.

وبالاستماع الى اقوال اهالى المتهمين الذين كانوا متمركزين امام القسم اشاروا فى التحقيقات انهم علموا بمحاولة هروب المساجين، فذهبوا الى القسم للاطمئنان على ذويهم، وانهم ليسوا على علم بما حدث مؤكدين عدم وجود تخطيط مسبق بينهم.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها تحريض المساجين على الهروب واتلاف مملتكات عامة بالحجز ومقاومة السلطات واحداث هياج وااعمال شغب اثناء نقل المساجين الى سجن عمومى.

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