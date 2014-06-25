نشوب حريق محدود بأحد المصانع بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط اخطار من مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بإحدى المصانع بناحية المدينة الصناعية بالغريب دائرة المركز.

تبين بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وبالفحص نشوب الحريق بمصنع الإخلاص المخصص لتصنيع الأقطان ملك ” محمود. ع. ع” ـ 44 سنة – دبلوم ومقيم بذات الناحية وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة الحماية المدنية ،اسفر عن احتراق 2 جوال بداخلهم قطن (جار تقدير قيمة التلفيات) دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات ، وبسؤال مالك المصنع قرر مضمون ما جاء بالفحص ويرجح أن يكون سبب الحريق تطاير ألسنة لهب شرر من ماكينة القطن ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالتسبب في ذلك ونفي وجود خلافات بينه وآخرين.

تم إخطار المعمل الجنائي للانتقال واتخاذ اللازم.