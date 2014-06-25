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إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية و 8 حالات تعدي على أملاك الدولة بسوهاج‎

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إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية و 8 حالات تعدي على أملاك الدولة بسوهاج‎ إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية و 8 حالات تعدي على أملاك الدولة بسوهاج‎

أرشيفية

قامت الوحدات المحلية لمركزي المنشاة ودار السلام بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج والإدارات الزراعية المختلفة وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات امن سوهاج ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة بالامس اسفرت عن تنفيذ إزالات لـ26 حالة تعدي علي الاراضي الزراعية و 8 حالات أملاك دولة منها 19 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بناحية مركز المنشاة و7 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية و8 حالات أملاك دولة ناحية مركز دار السلام.

وشدد  اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج علي المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج لافتا إلى نجاح الحملات المكثفة بنواحي مراكز ومدن المحافظة حتى الان في تنفيذ العديد من الإزالات للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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