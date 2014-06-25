سرقة 3 هواتف محمولة من محامى المجني عليهن اثناء نظر قضية التحرش بفتيات التحرير

تعرض المحامى عاصم قنديل دفاع المجني عليه، اثناء نظر أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا بهتك أعراض السيدات والفتيات بميدان التحرير، والتي وقعت يومي 3 و 8 يونيو الجاري أثناء الاحتفالات بتنصيب رئيس الجمهورية الجديد، وخلال الاحتفالات بذكرى مرور 3 سنوات على ثورة يناير، امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، لواقعة سرقة 3 هواتف محمولة.

وقال المحامى بأنه وضع هواتفه المحمولة بجواره على المقعد اثناء نظر القضية وبعد رفعها فوجئ بعد تواجدهم وعندما ابلغ امن القاعة ابلغوه بان يحرر محضر بالقسم بالواقعة وانهم غير مسئولين عن اى وقائع سرقة بل تامين القاعة فقط.