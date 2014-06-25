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محافظ الفـيوم يحيل 3 أطباء بمستشفي الفيوم العام للتحقيق

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محافظ الفـيوم يحيل 3 أطباء بمستشفي الفيوم العام للتحقيق محافظ الفـيوم يحيل 3 أطباء بمستشفي الفيوم العام للتحقيق

الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم

قرر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم مجازاة ثلاثة أطباء بمستشفي الفيوم العام بخصم ثلاثة أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق .

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الفيوم المفاجأة للمستشفي مساء أمس الثلاثاء لتفقد سير العمل ومتابعة تقديم الخدمات العلاجية للمرضي والوقوف عن قرب علي احتياجات المستشفي والعمل علي تلبيتها ، حيث أشاد محافظ الفيوم بما أبداه المرضى من حسن المعاملة والرعاية الطبية، وتلاحظ عدم تواجد ثلاثة أطباء أثناء عمل النوبتجية علي الرغم من قيامهم بالتوقيع في دفاتر الحضور وهم علا أحمد وشيماء محمد طبيبتي الأطفال ومحمد مصطفي طبيب العظام ، وعلي الفور قرر المحافظ إحالتهم للتحقيق وخصم ثلاثة أيام من رواتبهم .

وأكد المحافظ علي ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميداني علي جميع المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة لضبط المنظومة الصحية بتقديم الخدمات العلاجية الشاملة للمرضي.

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