ننشر أسعار الأسمنت بالأسواق تترواح بين 700 و 725 جنيه للطن

تباينت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، في السوق المصرية، وسجل أسمنت العريش “العسكري” 700 جنيه للطن، وارتفعت أسعار أسمنت حلوان مسجلة 720 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة 720 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار مصر للأسمنت قنا عند 710 جنيهات للطن، وسجلت أسعار أسمنت مصر- بني سويف 710 جنيهات للطن، وأسمنت القومية الفاخر 710 جنيهات للطن، وارتفعت أسعار أسمنت سيناء مسجلة 705 جنيهات للطن.

في المقابل ارتفعت أسعار أسمنت جنوب الوادى مسجلة 710 جنيهات للطن، بينما استقرت أسعار العربية للأسمنت المسلح مسجلة 725 جنيهًا للطن، أسمنت آسيك المنيا 700 جنيه للطن، وأسمنت التعمير 705 جنيهات للطن.