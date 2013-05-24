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بالصور| نجمات يتألقن بـ"الأسود" في فاعلية "سينما ضد الإيدز" بمهرجان كان

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بالصور| نجمات يتألقن بـ"الأسود" في فاعلية "سينما ضد الإيدز" بمهرجان كان بالصور| نجمات يتألقن بـ"الأسود" في فاعلية "سينما ضد الإيدز" بمهرجان كان
ميلاني لوران ارتدت ثوبا طويلا بدون أكمام.. وديتا فون تيسي اختارت فستانا من "السبعينات"

كتب : سارة سعيد منذ 2 دقيقة

حضر العديد من النجمات فاعلية "سينما ضد الإيدز" التي تعقد كل عام في مهرجان كان السينمائي الدولي منذ عام 1993، لجمع تبرعات لصالح برامج أبحاث الإيدز "أمفار".

"اللون الأسود" كان سببا في تألق العديد من الممثلات اللاتي حضرن الفاعلية، فارتدت الممثلة ميلاني لوران ثوبا طويلا بدون أكمام، وارتدت معه حذاءا وحقيبة من اللون الأخضر الزاهي.

وارتدت الممثلة ديتا فون تيسي فستانا "منفوشا" مستوحٍ من فساتين السبعينات، فكان ذي أكمام قصيرة منفوشة، وارتدت حذاء أسود ذي سير حول القدم، مع تسريحة كلاسيكية ناسبت الفستان.

وتألقت الممثلة روزاريو داوسون في فستان فضفاض ذي فتحة طويلة تكشف عن ساقها، وأكمام قصيرة مفتوحة من الجوانب، مع حذاء من اللون الأبيض ذي كعب عالي، وارتدت الممثلة كات جراهام ارتدت فستانا طويلا بدون أكتاف ومزين بالدانتيل من الجزء العلوي والريش من الوسط، وارتدت عقدا يغلب عليه اللون الأسود.

وكان لعارضات الأزياء نصيبا أيضا من التألق باللون السود، حيث تألقت العارضة لارا ليتو في فستان من الأسود اللامع، أما العارضة كارولينا كاركوفا ارتدت فستانا طويلا ذو ذيل بسيط، يكشف عن الأجزاء الجانبية من جسدها ويمتد إلى الظهر في خطوط تكشف معظمه، وربطت شعرها من الخلف بطريقة حادة.

أما العارضة جوان سمول بدت غريبة في فستان قصير من الأسود ذو أكمام طويلة، ويمتد للأسفل بالشيفون المطرز من الذيل بالورود، وخلا وجهها من الماكياج تقريبا مما جعلها تبدو شاحبة الوجه.

وارتدت العارضة بيانكا بالتي فستانا طويلا ذو أكمام من الدانتيل، ومزين من الوسط بخطوط متداخلة، وجاء الفستان من الجزء السفلي على طراز "الكرانيش" المتداخلة.

وحضرت العارضة باز فيجا الفاعلية بفستان طويل ذو حمالات رفيعة، وبدت العارضة جوليا ريستون رويتفيلد جميلة في فستان من قطعتين، الجزء الأعلى منه لامع ويكشف عن بطنها، اما الجزء السفلي مزين بـ"فيونكة" من الجانب.

على عكس الجميع، ارتدت العارضة كارلي كلوز بدلة سوداء مع شنطة ذهبية اللون وحذاء ذو كعب عال، وكان جاكيت البدلة يكشف بشكل طولي عن بطنها، أما مذيعة التليفزيون تمارا بيكويث ارتدت فستانا طويلا من الدانتيل، ذو أكمام شفافة مع حذاء ذو كعب عالي.

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