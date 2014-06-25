الصحة : 6 إصابات حصيلة 4 انفجارات داخل محطات مترو وأمام محكمة مصر الجديدة

أعلنت وزارة الصحة فى بيان لها اليوم عن إصابة 6 مواطنين، في 5 حوادث تفجير داخل 4 محطات مترو من بينها شبرا الخيمة ، وكوبرى القبة، وحلمية الزيتون، و غمرة، وامام محكمة مصر الجديدة.

وأوضح البيان ان انفجار محطة شبرا الخيمة نتج عنه إصابة 3 أشخاص و تم نقل 2 منهم إلى مستشفى النيل للتأمين الصحى، ومصاب تحت تحفظ الجهات الأمنية، أما انفجار محطة كوبرى القبة نتج عنه إصابة واحدة وتم نقلها إلى مستشفى منشية البكرى.

كما وقع انفجار فى محطة غمرة لم ينتج عنه إصابات، وفى محطة حلمية الزيتون وقع انفجار دون اصابات، وأمام محكمة مصر الجديدة وقع انفجار وأصيب شخصان تم نقل مصاب أحدهما إلى مستشفى هليوبوليس ، واخر تم علاجه بمكان البلاغ.