والدة مجنى عليها بقضية فتيات التحرير:ابنتى ذهبت لشراء مياه وعثرت عليها بالمستشفى

قالت المواطنة زينب ، والدة إحدى ضحايا جريمة التحرش، فى أولى جلسات محاكمة 12 متهمًا من هاتكي أعراض السيدات، والفتيات بميدان التحرير بأنها توجهت يوم الأحد إلى ميدان التحرير، بصحبة نجلتها للمشاركة فى الاحتفال، وتركتها مع زميلتها للاحتفال مع بعضهن، وشراء زجاجات مياه، واتفقت علي التقابل معها أمام مطعم شهير بالميدان، إلا أنها فوجئت بأحد الأشخاص يتصل بها، ويطلب منها التوجه إلى الجامعة الأمريكية بشارع محمد محمود لأخذ إبنتها ، فأسرعت إلى المكان تبحث عليها فلم تجد سوى عدد من الفتيات تعرضوا إلى التحرش يجلسون أسفل المدرعات ، وظلت تبحث عنها فى كل مكان إلا إنها عثرت عليها فى النهاية بمستشفى الهلال الاحمر ومصاب بكدمات فى مختلف أنحاء الجسم ،إضافة الى كسر فى اليد اليسرى.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن.

والمتهمون في هم كل من: «كريم شعبان على رزق »، 19 سنة، عامل ببنك، و«أحمد سعيد محمد »، 27 سنة، مشرف إضاءة بقناة فضائية، و«مجدي السيد محمد مصطفى »، 16 سنة، عامل، و«عمرو محمد فهيم »، 33 سنة، عامل معماري، و«محمد على عبدالله »، 22 سنة، سايس، و«إسلام عصام احمد »، 20 سنة، صاحب مغسلة سيارات، و«يوسف زكريا عبد الله »، 23 سنة، عامل إضاءة، و«عبد الفتاح عثمان حسين »، 49 سنة، بائع، و«أحمدابراهيم احمد »، 16 سنة، عامل بمخبز، و«كريم محمد مصطفى »، 19 سنة، و«محمد فوزى ابراهيم »، 36 عامًا، عامل بشركة، و«محمد مصطفى عبدالقوى »، 27 عامًا، صاحب محل أدوات موسيقية.