أخبار عاجلة

مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تبرئة المعارض البحريني الشيعي خليل المرزوق

Google+ Print
تبرئة المعارض البحريني الشيعي خليل المرزوق تبرئة المعارض البحريني الشيعي خليل المرزوق

المعارض البحريني الشيعي خليل المرزوق

أعلنت المحكمة الجنائية في المنامة الاربعاء تبرئة القيادي المعارض الشيعي خليل المرزوق الذي يحاكم بتهمة ؤؤ، حسبما افاد مصدر قضائي.

وكان اطلق سراح المرزوق الذي اوقف في 17 سبتمبر عند بدء محاكمته في 24 اكتوبر لكنه منع من مغادرة البلاد.

والمرزوق نائب سابق وقيادي في جمعية الوفاق الشيعية.

وصدر حكم البراءة بحضور المرزوق الذي احاط به مسؤولون من المعارضة وممثلون عن سفارات عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحسب مصادر حضرت الجلسة بحسب ما أفادت وكالة “فرانس 24″ .

وكانت النيابة العامة اتهمت المرزوق ب”التحريض على ارتكاب جرائم ارهابية والترويج لاعمال تشكل جرائم ارهابية واستغلاله منصبه وادارته لجمعية سياسية منشأة وفقا للقانون في الدعوة الى ارتكاب جرائم منتظمة”.

كما اتهمته ب”المشاركة في ندوات بصفته ممثلا للجمعية السياسية التي ينتسب إليها أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم”، خصوصا مجموعة 14 فبراير.

وياتي اعلان البراءة بينما لا تزال السلطة والمعارضة غير قادرتين على مواصلة حوار بدا العام الماضي لاخراج البحرين من الازمة السياسية.

ومنذ فبراير 2011، تشهد البحرين التي تحكمها سلالة ال خليفة السنية حركة احتجاجية تقف وراءها الغالبية الشيعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا