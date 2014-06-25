تبرئة المعارض البحريني الشيعي خليل المرزوق

أعلنت المحكمة الجنائية في المنامة الاربعاء تبرئة القيادي المعارض الشيعي خليل المرزوق الذي يحاكم بتهمة ؤؤ، حسبما افاد مصدر قضائي.

وكان اطلق سراح المرزوق الذي اوقف في 17 سبتمبر عند بدء محاكمته في 24 اكتوبر لكنه منع من مغادرة البلاد.

والمرزوق نائب سابق وقيادي في جمعية الوفاق الشيعية.

وصدر حكم البراءة بحضور المرزوق الذي احاط به مسؤولون من المعارضة وممثلون عن سفارات عدة دول غربية من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بحسب مصادر حضرت الجلسة بحسب ما أفادت وكالة “فرانس 24″ .

وكانت النيابة العامة اتهمت المرزوق ب”التحريض على ارتكاب جرائم ارهابية والترويج لاعمال تشكل جرائم ارهابية واستغلاله منصبه وادارته لجمعية سياسية منشأة وفقا للقانون في الدعوة الى ارتكاب جرائم منتظمة”.

كما اتهمته ب”المشاركة في ندوات بصفته ممثلا للجمعية السياسية التي ينتسب إليها أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم”، خصوصا مجموعة 14 فبراير.

وياتي اعلان البراءة بينما لا تزال السلطة والمعارضة غير قادرتين على مواصلة حوار بدا العام الماضي لاخراج البحرين من الازمة السياسية.

ومنذ فبراير 2011، تشهد البحرين التي تحكمها سلالة ال خليفة السنية حركة احتجاجية تقف وراءها الغالبية الشيعية.