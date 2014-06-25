وزير التعليم العالي يشيد بمنتخب جامعات مصر للكاراتيه لحصوله الثالث عالميا

وجه الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، التهنئة لمنتخب جامعات مصر للكارتيه لحصوله على المركز الثالث فى بطولة العالم للجامعات للكارتيه والتى نظمتها جمهورية الجبل الأسود وذلك على مستوى 43 دولة شاركت فى هذه البطولة.

وأعرب الوزير عن سعادته بهذا الفوز الكبير وتمنياته لشباب الجامعات المصرية بإحراز المزيد من البطولات التى تضاف إلى رصيدهم عالمياً.

ودعا فرق الجامعات فى الأنشطة المختلفة أن يحرصوا دائماً على تحقيق التفوق الرياضى فى البطولات العالمية كى يرفعوا اسم مصر عالياً فى كافة المسابقات التى يشاركون فيها.

جدير بالذكر أن منتخب الجامعات المشارك فى بطولة العالم للكارتيه فاز بـ 6 ميداليات منها 2 ميدالية ذهبية وحصل عليها أحمد أشرف (فردى كاتا) وياسمين حمدى (فردى كومتيه) و 3 ميداليات فضية حصل عليها عمر عبد المنعم (كومتيه) وأحمدعبد الناصر (كومتيه) وفريق الكاتا الجماعى أما الميدالية السادسة فكانت برونزية وحصل عليها عبد الله محمد أحمد.

وكان منتخب جامعات مصر فى بطولة العالم للتيكوندو قد فاز الأسبوع الماضى بـ 3 ميداليات فضية.. وقد نظمت الصين هذه البطولة.