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الصحة العالمية تمنح شهادة تقدير للبرنامج المصرى لروماتيزم القلب باستراليا

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الصحة العالمية تمنح شهادة تقدير للبرنامج المصرى لروماتيزم القلب باستراليا الصحة العالمية تمنح شهادة تقدير للبرنامج المصرى لروماتيزم القلب باستراليا

منظمة الصحة العالمية

منحت منظمة الصحة العالمية شهادة تقدير للبرنامج المصرى لروماتيزم القلب تقديراً للإنجازات التى تمت من خلال تطبيق هذا البرنامج بعدة محافظات تمهيداً لتعميمه على كافة محافظات الجمهورية ، كما تمت الاستعانة بالتجربة المصرية للقضاء على روماتيزم القلب فى إعداد الدليل العالمى لبرنامج روماتيزم القلب ، وقام المجلس العالمى للقلب بالتوصية بتطبيق التجربة المصرية بدول العالم المختلفة التى تعانى من هذا المرض.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر القلب العالمى الذى عقد مؤخراً فى ملبورن بـ ” استراليا ” و الذى حضره الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج ممثلاً لوزارة الصحة المصرية ، تحت رعاية الدكتور عادل عدوى وزير الصحة.

ولفت مدير البرنامج أنه كان قد تم تنفيذ 90 قافلة طبية فى أنحاء للإكتشاف المبكر لروماتيزم القلب و آخرها كانت بمنطقة حلايب وشلاتين ،كما تم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لمرضى روماتيزم القلب.

الجدير بالذكر بأن برنامج روماتيزم القلب هو برنامج وقائى لمكافحة الحمى الروماتيزمية يقوم على تسجيل الحالات إلكترونياً من أجل المتابعة الدقيقة والعلاج المستمر بناء على معايير منظمة الصحة العالمية ، ويهدف إلى تصميم خريطة للحمى الروماتيزمية فى مصر للإستفادة منها فى منع إنتشار المرض و السيطرة عليه ، و تحسين المؤشرات القومية للإعاقة والوفيات بسبب الحمى الروماتيزمية بما يتناسب و المؤشرات العالمية , و إنشاء قاعدة بيانات أساسية عن المرض ، وتحديد الفئات المعرضة للإصابة و تصميم نظام جيد للمتابعة والوقاية.

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