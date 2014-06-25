عودة الحركة المرورية بشارع الجلاء بالسويس بعد غلقه عامين

عادت الحركة المرورية، صباح اليوم الأربعاء، لشارع الجلاء أمام ديوان عام محافظة السويس بعد غلقه لمدة عامين وذلك تحت إشراف قوات الجيش الثالث الميداني وإدارة المرور حيث تم وضع كمين وكشك مروري لتنظيم الحركة وتفتيش السيارات المارة.

وقال مصدر أمني أنهم فضلوا فتح جانب واحد من الطريق ليعمل ذهاب واياب، بدلا من جانبين حتي انتظام الحركة المرورية ليتم فتح الجانبين ، موضحاً أن فتح الشارع ساهم بشكل كبير فى حل الأزمة المرورية بشارع الجيش وهو الشارع الرئيسي بالمحافظة .

كان قرر اللواء العربي السروي محافظ السويس أمس بالتنسيق مع اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث إعادة فتح شارع الجلاء أمام ديوان عام محافظة السويس للتسهيل علي المواطنين وتيسير حركة المرور وبخاصة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

يذكر أن شارع الديوان العام تم غلقه منذ عامين بعد أحداث التظاهرات ومحاولات لاقتحام الديوان العام عدة مرات عقب ثورة 25 يناير بسبب مظاهرات فئوية وأحداث سياسية.