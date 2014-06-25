ضبط 15 قطعة سلاح و2 كيلو بانجو و14 متهم مطلوب بالمنيا

نجحت السلطات الأمنية بمحافظة المنيا في ضبط 15 قطعة سلاح ناري بحوزة 15 متهم بينهم 2 بندقية آلية، كما تم ضبط كلاً من ادهم خ 20 سنة عاطل وأحمد ا 20 سنة عاطل من المنيا وبحوزتهما 3 لفافات كبيرة الحجم وتحوي بداخلها نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2 كيلوجرام بقصد الاتجار ومبلغ مالي .

وتم ضبط 14 متهم مطلوبين أمام النيابة بينهم متهمين هاربين من أحداث العنف، حيث تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا اخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي يفيد القبض علي متهم بمركز ملوي في القضية رقم 2052 لسنة 2013 إداري قسم ملوي اقتحام وسرقة مرور ملوي و 5 متهمين في القضية رقم 7294 لسنة 2013 إداري قسم المنيا تعدي علي القوات اثناء احداث 14 اغسطس، بالإضافة إلي ضبط سيد م 28 سنة فلاح من ابوقرقاص في القضية رقم 14010 لسنة 2013 جنايات مركز ابوقرقاص مقاومة سلطات وزين ا 23 سنة في القضية رقم 1158 لسنة 2014 اداري قسم ملوي خطف.

وتم ضبط امال م 52 سنة ربة منزل في القضية رقم 1427 لسنة 2014 اداري قسم ملوي مقاومة سلطات وغريب ع 32 سنة سائق من المنيا في القضية رقم 5902 لسنة 2013 اداري مركز المنيا ضرب ومتهم اخر يدعي اشرف س 33 سنه عامل في القضية رقم 3 احوال مركز المنيا سرقة مواشي .