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محافظ البحيرة يتفقد عدد من المشروعات بمدينة المحمودية

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محافظ البحيرة يتفقد عدد من المشروعات بمدينة المحمودية محافظ البحيرة يتفقد عدد من المشروعات بمدينة المحمودية

اللواء مصطفى هدهود

قام اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة بجولة داخل مركز ومدينة المحمودية تفقد خلالها شركة المحمودية للغزل والنسيج الذى يعمل بها 770 عامل ويبلغ إنتاجها 5 طن غزل يومي برأس مال 26 مليون جنيه .

وأكد هدهود خلال جولته انه سيتم التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لإحلال وتجديد الماكينات الموجودة فى الشركة لزيادة الكميات المنتجة و تحسين جودتها وتطوير معدلات الإنتاج وتمكين الشركة من المنافسة فى السوق المحلى ، كما سيتم التنسيق مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومديرية التضامن الاجتماعي لإحلال وتجديد عدد 2 أتوبيس نقل العاملين من والى الشركة .

ووجه المحافظ مشروع الرصف الانتاجى بالمحافظة بعمل مقايسة تقديرية لرصف الطريق الرابط بين مساكن العاملين ومدينة المحمودية بالشركة بطول 400 متر .

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