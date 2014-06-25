صلاح سليمان: الزمالك أفضل من الأهلي في غياب أبو تريكة وبركات

يرى صلاح سليمان مدافع الزمالك أن فريقه أفضل من الأهلي وأقرب للفوز في ظل ندرة الخبرات التي ابتعدت عن المنافس.

واعتزل محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة كرة القدم، فيما يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت باستاد القاهرة في افتتاح الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وقال سليمان لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "الزمالك أفضل وأعلى فنيا من الأهلي، وبإذن الله سيكون الفوز حليفنا".

وأضاف "الزمالك كان أفضل فنيا في السنوات الأخيرة، ولكن فوز الأهلي كان بسبب تواجد خبرات كبيرة داخل الملعب مثل أبو تريكة وبركات وجمعة".

وتابع "أما الآن فأصبحت الخبرات نادرة .. وهنا القدرة الفنية للاعبي الزمالك سترجح كفته على الأهلي".

وأتم قلب دفاع الزمالك "أثق في حصد النقاط الثلاثة لتكون دفعة قوية لنا نحو إعادة لقب الدوري للقلعة البيضاء".