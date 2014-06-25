وكيل وزارة الخارجية يطلق خدمة «أبشر» في ممثليات خادم الحرمين

قال صاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية إن خدمة "أبشر" التي دشنتها الوزارة أمس حلقة مهمة في سلسلة خدمات فنار الإلكترونية الخاصة بشؤون السعوديين في الخارج تسعى وزارة الخارجية لتوفيرها للمواطنين المتواجدين في خارج المملكة تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسهيل إجراءات المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم بأفضل وأسرع السبل.

وذكر سموه خلال تدشينه ظهر أمس لخدمة تفعيل ابشر بالوزارة بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير أسامة بن أحمد السنوسي واللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات أنه إضافة إلى الخدمات المتاحة سابقا للمواطنين من خلال بوابة وزارة الخارجية الالكترونية وتطبيقات الأجهزة الذكية كخدمة تسجيل جوازات السفر وبيانات الرحلة وخدمة تنبيهات المسافرين تم مؤخرا إطلاق خدمتي إصدار وتجديد جواز السفر للسعوديين المتواجدين في الخارج، كما ستشتمل منظومة فنار الالكترونية على خدمات إلكترونية متنوعة بإذن الله كخدمات الأحوال المدنية والوكالات الشرعية وخدمات الدعم الدبلوماسي والقانوني وغيرها من الخدمات الأخرى للمواطنين، وأكد سموه في كلمته إنه إيمانا من وزارة الخارجية بأهمية التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم خدمات إلكترونية تكاملية تم تطوير البنية التحتية الإلكترونية لوزارة الخارجية لتوفير الربط الآلي مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص كوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الحج ووزارة العمل بالإضافة إلى الغرف التجارية والبنوك والمراكز الصحية خارج المملكة ومكاتب الاستقدام ومراكز خدمات التأشيرات والعديد من الجهات الأخرى، وسيكون بإذن الله لخدمات فنار الالكترونية الاهتمام الأكبر في تحقيق مفهوم الخدمات التكاملية.

محمد بن سعود: تحذيرنا بخصوص السفر إلى لبنان قائم ولم نجدده أو نلغيه

وقد نوه سموه إلى حرص وزارة الخارجية خلال السنوات الماضية على بناء الذهنية التقنية لكوادرها التي تستطيع أن تتعايش مع كل جديد وتتعامل باقتدار وعلم مع فلسفة الجديد الذي ينافس الجديد، كما حرصت على الارتقاء في الهرم المعرفي وأن لا تكتفي بتوفير المعلومة فقط بل إن تستخدم المعرفة في اتخاذ القرارات وقال سموه إن الوزارة ستظل تعمل على تطوير خدماتها الالكترونية وفقا لخطتها الإستراتيجية الرامية الى تمكينها وتمكين شركائها من خدمة مصالح المملكة ومواطنيها عبر توفير خدمات الكترونية رائدة من أي مكان وفي أي زمان وعبر في ختام كلمته عن شكره لوزارة الداخلية على الدعم والتنسيق وسرعة التجاوب كنموذج للعمل الرائد بين الجهات الحكومية وأثنى على مدير عام الجوازات على مثل تلك المشاركة القيمة وتمنى أن تكون خطوة تتبعها خطوات مشتركة لتقديم خدمات الكترونية تكاملية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للجوازات.

المتزوجة من أجنبي بإمكانها الاستفادة من أبشر

وقد حث وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية المواطنين إلى تسجيل جوازاتهم في السفارات السعودية بالدول التي يزورونها أو يقيمون بها واستغرب بعض رجال الأعمال الذين يذهبون للاستثمار بتلك الدول دون أن يسجلوا جوازاتهم وذكر سموه إن المملكة تشجع رجال الأعمال في التوسع بنشاطهم والتسجيل هو من أجل حمايتهم وأخذ حقوقهم.

وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي إن هناك توجيهات سامية من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة مستمرة من وزير الخارجية لقضايا المواطنين في الخارج أولا بأول وتشديد على رؤساء البعثات وعلى القناصل وعلى مسؤولي شؤون السعوديين بالمتابعة أولا بأول لقضايا السعوديين صغيرة كانت أو كبيرة بمجرد حدوثها وإبلاغ السفارة بها حيث يجب أن تعالجها السفارة وتتعامل معها على الفور في أي وقت من الأوقات.

وذكر سموه في إجابة على سؤال صحفي إن الوزارة تستقطب مختلف التخصصات ومن بينها القانونية مبينا إنه لا تكاد تخلو سفارة من سفاراتنا من متخصص في القانون ودعا سموه السعوديين في رد على سؤال آخر إلى الالتزام بما تؤكد عليه التحذيرات التي تعلنها وزارة الخارجية بخصوص خطورة الأوضاع في دول ما وشدد على ضرورة أن يستقي المواطن معلوماته من حكومته وليس من حكومات الدول التي بها أحداث وقال إن تحذيرنا بخصوص السفر الى لبنان قائم ولم نجدده أو نلغيه.

هذا ونوه اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام الجوازات خلال المناسبة بتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتوفير الخدمات الالكترونية لجميع المواطنين والوافدين وإيصال الخدمات المطلوبة لهم في مواقعهم وقال إن سموه حريص كل الحرص على تفعيل التقنية في أعمال الجوازات والتحول الالكتروني السريع في أعمال الجوازات مشيرا إلى أن الجوازات تسعى لتحقيق مفهوم إدارة بلا أوراق ولا مراجعين ولا حدود ولا واسطة ودعا الجميع إلى فتح حساب أبشر والمحافظة عليه وقال إن مثل هذا الحساب مهم وحساس حيث يشتمل على عمليات مختلفة من بينها التفويض الالكتروني وغيرها من العمليات وقال إن على المواطنين الراغبين في تفعيل الخدمة بالخارج الذهاب للسفارة لتعبئة النموذج الخاص ب(أبشر) لتأكيد الشخص المعني بالخدمة وقال انه لابد من التفعيل من خلال جوال سعودي، مؤكدا في رد على سؤال صحفي اهتمام الجوازات بخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وقال إن سمو وزير الداخلية وجه رجال الجوازات بالذهاب إلى خدمة ذوي الاحتياجات ممن لا يستطيعون مراجعة مكاتب الجوازات وذكر في إجابة على استفسار آخر إن معظم الوافدين تم تبصيمهم والمواطنين على وشك الانتهاء وأشاد بمركز المعلومات الوطني وما يبذله من جهود تدعم نشاط الجوازات ورحب بالراغبين في التعاون مع الجوازات لتطبيق لغة الإشارة للصم وأكد أن المتزوجة من أجنبي بإمكانها الاستفادة من أبشر.