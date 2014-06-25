الماجستير للحسينان

الرياض - راشد السكران

حصل سعود ناصر عبدالعزيز الحسينان المهندس في المركز الوطني لتقنية البترول والغاز، بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، على شهادة الماجستير في هندسة البترول والغاز الطبيعي من جامعة الملك سعود. وتلقى الحسينان بهذه المناسبة التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء، متمنين له التوفيق.