إزالة 95 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في حملة أمنية بالمنوفية

قامت حملة مكبرة من مديرة الامن والزراعة بقيادة اللواء محمود الديب مساعد مدير الأمن والمهندس محمد سعد مدير مديرية الزراعة بإزالة 95 حالة تعدي على الارض الزراعية بمركز منوف.

وأكد الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية على إصرار المحافظة على إزالة التعديات ، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والتكاتف والتوحد معا للنهوض بالبلاد فى هذه الفترة للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

والجدير بالذكر أن محافظة المنوفية تعمل على تنفيذ برنامج زمني اسبوعي بالتنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لإزالة باقي التعديات على الأراضي الزراعية بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة حيث بلغ حجم التعديات على الأراضي الزراعية منذ ثورة ينايــر 344, 149 حالة تعد.